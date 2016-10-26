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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:06 BJT

《中国重要政经日程》--10月26日-12月13日

=============================今日重要政经日程==========================

10月26日（周三）

*--国务院台湾事务办公室上午10时举行例行新闻发布会。

*--中国国际经济交流中心第88期“经济每月谈”举行，主题为第三季度经济形势分析。

=============================近期重要政经日程==========================

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将在北京举行，至27日，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

10月28日（周五）

*--上午9点半 国家信息中心召开《“一带一路”大数据报告（2016）》新书发布会。

11月2日（周三）

--“两岸和平发展论坛”在北京举行，至3日，由两岸多个民间团体主办。

11月10日（周四）

--2016(第十三届)中国并购年会在上海举办。

11月16日（周三）

--第三届世界互联网大会在浙江乌镇举办，至18日。

11月23日（周三）

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛论坛11月23日-24日在北京举行。会议主题为绿色金融创新与绿色经济转型升级。

11月28日（周一）

--镇江国际低碳技术产品交易展示会在江苏镇江市举办，至29日。

12月10日（周六）

*--2016（第十五届）中国企业领袖年会将在北京举行，至12日。主题为“主场中国--解码未来商业方案”。

12月13日（周二）

*--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李子木；审校 乔艳红)

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