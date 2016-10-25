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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 17:42 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑持续在0.8900附近打转

0931GMT

* 在IFO数据优于预期之后，欧元/英镑持续在0.8900打转

* 周二至今的交投区间位于0.8888-0.8911；0.8881为上周五所创两周低点

* 英国2065年到期公债分销吸引下单金额超过150亿英镑

* 英国退欧疑虑带动英国公债收益率跳升，10月17日10年期公债收益率来到1.22%高点

* 目前英国10年期公债收益率报1.08%。英国央行总裁卡尼及欧洲央行德拉吉将分别在1435GMT/1530GMT发表谈话(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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