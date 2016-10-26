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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：部分企业放假致交易清淡，落点很少需求不佳

* 部分企业放假，交易落于清淡
    * 短票落点少，交易平淡
    * 公债交割令部分资金偏少

     记者 高洁如
    路透台北10月25日 - 台湾银行间跨月拆款利率周二平稳，但交易相当清淡。资金调度人士指出，今日金
融市场开市，但不少企业放假，先前交易落点已先行排开，因此需求清淡。
    
    他们表示，今日需求其实不高，电话也蛮少的，没有什么人打来，交易很平淡。目前银行的资金尚称宽裕
，不过面对月底的因素，各方倒也不敢太过乐观。市场心态仍偏向保守。
    
    〞落点直接跳过今天...大部分都没有落点，就算有也是小小的，〞一位大型银行交易员说。
    
    他们表示，由于上周开始不少银行供给跨月的资金，因此不只今天，本周的落点都蛮少的。在此前提下，
月底的紧缩压力稍有舒缓，下周的资金情势先保持中性。
    
 本地时间  17:38               今日报价             上日收盘
 台币兑美元                     31.616               31.683
 台湾加权股价指数<.TWII        9,385.65             9,322.50
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.179%               0.176%
 利率                                          
                                               
   --隔夜拆款利率区间        0.174-0.260%         0.176-0.230%
   --一周拆款利率区间        0.174-0.340%         0.175-0.330%
   --两周拆款利率区间        0.185-0.350%         0.185-0.350%
    
    **短票到期少调度易**
    
    短票方面，票券商交易员指出，许多企业今天并未上班。今日短票量不多，多是到期续做，很快就能够做
完。
    
    〞只有金融业调度而已，场上资金很多。〞一位大型商银交易员说。
    
    他们认为，今日调度很容易，缺口很少。目前预估利率到月底持平的机会很大。
    
    今日30天自保短票利率承作区间在0.33-0.34%，持平上日。 
      
   据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.33%，区间在0.27-0.34%，成交金额为96.25
亿台币；前日加权平均利率为0.336%，区间在0.30-0.35%，成交金额为115.30亿台币。

    台湾央行周二发行830亿台币定存单，与今日定期存单到期金额30亿台币相较，存单到期余额增800亿台币
。

    本周到期央行定存单金额共9,945亿台币；资金落点分别为周三25亿、周四6,072.5亿及周五637.5亿。

    拆款中心资料 显示，周二超额准备为966亿台币，累计超额准备1兆1,544亿台币、加计前期1%的超
额准备为1兆2,783亿台币。
 
    
    **公债交割令附买回市况**
    
    债券附买回方面，今日市况平顺，大多续单为主。但也有交易员表示，由于今日有公债交割，早上投信面
临赎回卖压较大，市况调度只能向银行寻求支援。
    
    周二交割五年期公债105/13期300亿台币。
    
    也有票券商交易员认为，在央行9月底宣布不再降息之后，银行似有调整步调，市场资金不若先前宽裕。
    
    〞就像讲好了一样，〞她说。不过，她也认为，目前对于央行不再降息这个因素各方还在观望后续结果，
对后市倒也不妨静观其变。
    
    台湾央行9月底宣布利率维持不变，重贴现率目前在1.375%。结束先前连续四季的降息循环。
      
    今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率则持稳。短天期公债RP利率主要落在0.28-0.29%；银行承作
的公债RP利率主要落在0.29%，大致持平，跨月公债则在0.30%；公司债附买回利率月内天期主要成交在0.34%
，跨月在0.35%，同上日。
   
    大型票券商与金融机构承作利率尚称持稳，原先区间低位稍有上扬。短天期公债附买回利率区间在0.21-0
.23%，上日在0.20-0.23%；短天期公司债附买回利率同上日主要落在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债
RP利率主要在0.28-0.30%，上日在0.27-0.30%。 
    
    周四还有交割中国输出入银行主顺位金融债55亿台币。 (完)

 (审校 杨淑祯)

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