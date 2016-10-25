东南亚股市：菲律宾及该地区多数股市收低，总统杜特尔特又炮轰美国

地产开发商SM Prime Holdings 为跌幅最深的成分股，收低2.8%。Jollibee Foods Corp 跌幅第二。 泰国股市 涨0.4%，创逾两周最高，金融和常用消费品类股领涨。 印尼股市跌约0.4%，金融和非周期消费类股领跌。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.67 0.35 +0.10 +11.07 332.82 新加坡 2854.05 -2.63 -0.09 -0.99 2882.73 马来西亚 1677.43 -0.33 -0.02 -0.89 1692.51 泰国 1506.47 6.10 +0.41 +16.96 1288.02 印尼 5397.82 -23.18 -0.43 +17.52 4593.01 菲律宾 7580.22 -29.09 -0.38 +9.04 6952.08 越南 676.18 -1.84 -0.27 +16.78 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 李春喜/刘秀红；审校 汪红英/王洋)