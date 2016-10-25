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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 18:37 BJT

东南亚股市：菲律宾及该地区多数股市收低，总统杜特尔特又炮轰美国

地产开发商SM Prime Holdings 为跌幅最深的成分股，收低2.8%。Jollibee 
Foods Corp 跌幅第二。
    
    泰国股市 涨0.4%，创逾两周最高，金融和常用消费品类股领涨。
    
    印尼股市跌约0.4%，金融和非周期消费类股领跌。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   369.67     0.35   +0.10  +11.07   332.82
    新加坡                     2854.05    -2.63   -0.09   -0.99  2882.73
    马来西亚                  1677.43    -0.33   -0.02   -0.89  1692.51
    泰国                      1506.47     6.10   +0.41  +16.96  1288.02
    印尼                      5397.82   -23.18   -0.43  +17.52  4593.01
    菲律宾                     7580.22   -29.09   -0.38   +9.04  6952.08
    越南                        676.18    -1.84   -0.27  +16.78   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李春喜/刘秀红；审校 汪红英/王洋)

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