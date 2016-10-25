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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 19:14 BJT

巴西央行：会议记录暗示未来降息空间有限

路透巴西利亚10月25日 - 巴西央行周二在其最近一次会议的记录中表示，未来几年的通胀预估表明降息的空间有限。

巴西央行在10月19日将指标利率下调25个基点至14.00%。(完) (编译 王洋; 审校 汪红英)

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