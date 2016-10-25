亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.6%至一周高位，受益于日圆下滑和沪胶走坚

“即便是在沪胶回吐稍早涨幅后，日圆走软也给TOCOM期胶带来支撑，”乐天证券大宗商品分析师Satoru Yoshida称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨135元人民币，收于每吨13,985元人民币，盘中最高触及14,310元人民币。

“有一些迹象表明，中国和欧洲经济在改善，但如果油价涨幅受限，橡胶价格上涨空间可能也将有限，”Yoshida称。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤146.0美分，下跌0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 王洋/刘秀红/汪红英)