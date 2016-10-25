美股业绩：制药大厂默克第三季净利增长19.6%，受新药Keytruda提振

路透10月25日 - 美国制药大厂默克 公布季度净利增长19.6%，主要受其癌症新药Keytruda的需求增长提振。

该公司第三季归属于股东的净利增至21.8亿美元，合每股盈余(EPS)0.78美元，上年同期分别为18.3亿美元和每股盈余0.64美元。

当季营收从上年同期的100.7亿美元增至105.4亿美元。

由于糖尿病专利药Januvia、糖尿病相关复合药Janumet以及关节炎治疗药物Remicade的需求减弱，默克正指望Keytruda来提振获利。

该公司周一说，美国食品药物管理局(FDA)已批准将Keytruda用于治疗一些之前未接受治疗的肺癌病人，使Keytruda成为唯一获批的一线治疗药物。(完) (编译 汪红英；审校 刘秀红)