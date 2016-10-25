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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 19:22 BJT

美股业绩：宝洁第一季营收高于预期，婴儿女性及家用品需求强劲

路透10月25日 - 宝洁(宝硷,P&G)周二公布的季度营收高于预期，受助于其婴儿、女性及家用品需求强劲。

宝洁称，截至9月30日的第一季，其归属于公司的净利升至27.1亿美元，合每股盈余0.96美元，上年同期则分别为26亿美元和0.91美元。

该公司净营收基本持平于165.2亿美元，但高于汤森路透I/B/E/S调查的分析师给出的164.9亿美元的平均预估。(完) (编译 王洋; 审校 汪红英)

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