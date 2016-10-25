马来西亚期市：棕榈油期货收跌2.2%，因行业数据修正及马币走强

路透吉隆坡10月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二收低，从昨日触及的逾两年高位回落，受行业数据修正及马币(林吉特)走强影响。

马来西亚衍生品交易所1月棕榈油期货 跌2.2%，收报每吨2,760马币。

合约成交量为51,328口，每口25吨。

吉隆坡一位交易员指出，市场受到行业数据修正以及马币走强影响。

“马来西亚棕榈油协会(MPOA)产出数据今日从昨日的下滑11%修正至增长3.9%，对市场影响较大，投资者对此数据相当看重，”他表示。

并称未来几天市场还可能进一步修正，新数据出来后，之前认为棕榈油价格有望涨至2,900马币的期货交易商选择抛售。

马币兑美元 涨0.48%至4.1550，削弱了棕榈油对外币持有者的吸引力。

较低的出口数据也打压了棕榈油合约，交易商此前预期10月份通常是需求旺盛的一月。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 周一涨2.2%，但周二则一度下跌1.4%。

马来西亚9月棕榈油产量较前月增长0.8%，为2011年6月以来最小月度增幅，也是2010年以来同月最低产出数据。(完)

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