国际油市：亚洲柴油价差下滑，但流动性依旧很高

路透新加坡10月25日 - 亚洲柴油价差周二下跌，不过贸易消息人士表示，柴油交易的流动性仍然很高。

他们称有五笔柴油船货换手，周一则为11笔。

消息人士称，托克仍是新加坡市场上500ppm柴油的主要卖家和10ppm柴油的主要买家。

一位行业消息人士表示，Koch Refining可能在巨型油轮“Eco Seas号”存储超低硫柴油，不过未能证实。

另一位消息人士称，永顺油品也可能在另一艘巨型油轮存储柴油。这也未能确认。

交易员表示，随着运费的跳升，在船舶上存储柴油可能会是暂时的，目前购买近月柴油要比远期月份更为昂贵。

一官方预报机构称，11月-1月期间日本的平均气温可能较低。

日本气象厅在其月度三个月天气预报中表示，包括东京在内的日本东部地区在这一期间稳定为平均气温的概率为40%。

交易员表示，这可能会提振煤油的需求。

新加坡的迪拜原油整体炼化利润率DUB-SIN-REF自本月以来上升1.86美元，在10月25日达到每桶6.84美元，为2016年以来最大的绝对额涨幅。

新加坡现货市场上有五笔柴油交易，一笔航煤交易。(完)

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