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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 21:44 BJT

美国热股：Visa公布的本会计年度财测不及预期，盘初下跌逾1%

路透10月25日 - 全球最大的支付网络运营商Visa 季度获利和营收好于预期，受助于将Visa欧洲业绩纳入计算、以及客户用其支付网络进行更多消费。 但该公司发布的本会计年度每股收益和营收增长预估均不及分析师预期。

Visa周二盘初下跌1.2%，报82.17美元。(完)

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