国际油市：亚洲11月燃料油黏度价差升至一年高点

路透新加坡10月25日 - 亚洲11月黏度价差，即近月180cst和380-cst燃料油的价差，周二升至一年高点，因库存减少导致低黏度燃料油供应吃紧，但高黏度燃料油供应充裕。

近月黏度价差 较上日上涨0.25美元至每吨7.25美元。该价差上一次处在更高水平还是在10月14日，当时为每吨7.50美元。

洲际交易所(ICE) 11月黏度价差的成交也增加。

“与跨月价差的低迷成交情况相比，黏度价差的成交情况令人印象深刻，”新加坡的一位交易员说。

业内消息人士说，截至周二新加坡时间17:30，ICE 11月黏度价差成交超过11万吨，而380-cst 11/12月跨月价差仅成交3.5万吨。

业内消息人士说，普氏窗口没有现货交易达成，尽管380-cst燃料油船货的买卖价差较周一整体收窄。

新加坡现货市场没有交易达成。(完)

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