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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 21:39 BJT

美国热股：据报推特计划裁员8%，盘初急跌逾3%

路透10月25日 - 彭博周一援引知情消息人士报导，推特(Twitter) 可能将裁员8%或约300人。

推特周二盘初下跌3.6%，报17.38美元。(完)

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