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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 21:48 BJT

美国热股：默克提前获准销售免疫疗法药物Keytruda，盘初小涨

路透10月25日 - 美国制药大厂默克 称，提前两个月获得美国当局的批准，可以销售免疫疗法药物Keytruda，该药物将用于治疗一些之前无法治疗的肺癌病人。这使Keytruda成为唯一获批的一线治疗药物。

默克周二盘初小涨0.82%，报61.25美元。(完)

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