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市场报道 | 2016年 10月 25日 星期二 21:37 BJT

美国热股：礼来第三季营收低于预期，盘初下跌近2%

路透10月25日 - 礼来(Eli Lilly) 公布第三季营收低于华尔街预期，受美国以外市场对该公司产品需求下降拖累。

礼来周一收报77.57美元，周二盘初下跌1.95%，报76.06美元。(完) (编译 刘秀红；审校 母红)

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