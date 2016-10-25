国际油市：亚洲石脑油裂解价差续涨至六个半月高点，汽油价差下跌

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡10月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第四日上涨，至每吨72.35美元的六个半月高点，在数月供应过剩后，市场基本面已接近平衡。
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)运营的炼厂即将进行维修，加上印度的标售放缓，以及北亚需求持坚，都给市场带来了提振。
稳健的石化利率润，以及对壳牌位于Bukom的裂解装置将很快恢复运营的预期，也助燃了乐观情绪。
自上周后段以来的这种发展趋势，使阿布扎比国家石油公司(ADNOC)在与亚洲买家的石脑油供应协议谈判中处于更为有利的地位。该公司已将2017年石脑油售价定为，离岸价较该公司自身的价格公式每吨升水9-11美元。
“市场表现强劲，不是买入的好时机，”新加坡的一位交易员说。
亚洲汽油裂解价差下跌1.3%至两日低点每桶9.63美元，但10月均价高于6月需求高峰时期，因为自那以来供应过剩局面有所缓解。
路透数据显示，10月2-25日汽油裂解价差平均为每桶8.15美元，6月均价为每桶7美元。
交易员表示，西方的强劲需求也令亚洲人气改善。
航运数据显示，周一有几艘新的汽油船货被预订，从亚洲前往美国东海岸和西非。
新加坡现货市场有五笔交易达成，其中两笔为汽油，三笔为石脑油。(完)
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