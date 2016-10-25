欧元债市：奥地利加入发行超长期公债的欧元区国家队伍，首发70年期公债

路透伦敦10月25日 - 奥地利公债收益率(殖利率)周二升向四个月高位，该国发售70年期公债，成为公开发行最长年期公债的欧元区国家。

承销的银行周二表示，奥地利发售的70年期公债吸引了投资人逾50亿欧元的买兴，同时奥地利发行的七年期新债也吸引了接近50亿欧元的认购。奥地利原本预计透过发行70年期公债筹措20亿欧元资金。

在公债发售前，在外流通公债收益率通常上升，因投资者在其投资组合预留空间，为新债供应作准备。

很多欧元区其他国家今年也借利率处于历史低位以及投资者追求收益的机会，发行超长期公债。

意大利、西班牙、法国及比利时今年透过银团发售了50年期债券，比利时和爱尔兰还以私募的方式发售了100年期债券。

“可以说，这么长的期限...出乎市场的意料，尽管自年初以来，面对有利于长期债的环境，我们已多次看到这种情况，”瑞穗策略师Peter Chatwell称。

奥地利30年期公债收益率 周二升至1.03%，延续周一公布发债计划后的涨势。该收益率离本月稍早触及的四个月高位1.09%不远。