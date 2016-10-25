欧洲汇市：英镑下跌，英央行总裁卡尼警告不要干预央行的政策决定

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦10月25日 - 英镑周二跌至10月7月闪跌以来最低水准，英国央行总裁卡尼警告称，如果英国央行的独立性受到质疑，英国资产的风险溢价将会上升。
卡尼在英国上议院经济事务委员会就公投退欧对英国经济生产的影响做证词陈述。
目前英国央行和英国政府关系看似紧张，此前英国首相特雷莎梅警告，量化宽松政策对储户和领养老金的人产生负面影响。卡尼反击称，在政策问题上他不会“接受指令。”
卡尼表示，政府给英国央行设定一个保持物价稳定的目标，接下来就要由央行决策者自行决定如何实现这一目标。
“这是英国央行目前遵循的政策过程，如果这一过程受到质疑，预计一系列英国资产将会出现风险溢价，货币、英债和通胀预期的风险溢价将最为显着，”他说。
英镑下挫1.2%，至1.2082美元，为10月7日来最低，后反弹至1.2160美元，日内仍下跌0.6%。欧元兑英镑 升0.7%，至0.8945英镑，盘中一度升至0.89805。
交易商指出，在卡尼表示，将不得不把英镑汇率下跌纳入政策考量中后，英镑有所反弹。
鉴于过去数周英镑大跌，投资者排除英国央行短期内减息的可能性。英镑下跌引发通胀压力，驱使投资者卖出英债。
本周焦点将是周四公布的第三季经济成长数据。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍