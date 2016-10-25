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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 01:30 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，英央行总裁卡尼警告不要干预央行的政策决定

路透伦敦10月25日 - 英镑周二跌至10月7月闪跌以来最低水准，英国央行总裁卡尼警告称，如果英国央行的独立性受到质疑，英国资产的风险溢价将会上升。

卡尼在英国上议院经济事务委员会就公投退欧对英国经济生产的影响做证词陈述。

目前英国央行和英国政府关系看似紧张，此前英国首相特雷莎梅警告，量化宽松政策对储户和领养老金的人产生负面影响。卡尼反击称，在政策问题上他不会“接受指令。”

卡尼表示，政府给英国央行设定一个保持物价稳定的目标，接下来就要由央行决策者自行决定如何实现这一目标。

“这是英国央行目前遵循的政策过程，如果这一过程受到质疑，预计一系列英国资产将会出现风险溢价，货币、英债和通胀预期的风险溢价将最为显着，”他说。

英镑下挫1.2%，至1.2082美元，为10月7日来最低，后反弹至1.2160美元，日内仍下跌0.6%。欧元兑英镑 升0.7%，至0.8945英镑，盘中一度升至0.89805。

交易商指出，在卡尼表示，将不得不把英镑汇率下跌纳入政策考量中后，英镑有所反弹。

鉴于过去数周英镑大跌，投资者排除英国央行短期内减息的可能性。英镑下跌引发通胀压力，驱使投资者卖出英债。

本周焦点将是周四公布的第三季经济成长数据。(完) 　　

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