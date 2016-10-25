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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货小升，因昨日触及一周低位后有回补空头

路透芝加哥10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅上涨，交易商说，因在昨日跌至逾一周低位后，投资者回补空头。

尽管全球谷物供应充足，但美国收割速度小幅放缓，支撑玉米价格。

美国农业部在周一市场收市后表示，玉米收割完成率为61%，和分析师预估一致，但低于62%的五年均值和70%的上年同期水准。

交投最活跃CBOT-12月玉米 困于周一的交投区间之内，狭窄的交投区间暗示投资者不确定市场方向。大豆期货也出现这种交投情况，小麦跌至近两周低位后反弹。

CME Group数据显示，在周一价格大跌之际，CBOT玉米期货未平仓合约增加5,053口，暗示投资者建立新的空头仓位。

指标12月玉米期货 收涨1美分，报每蒲式耳3.49-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为180,891口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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