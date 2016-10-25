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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，盘中交投震荡

路透芝加哥10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高，盘中交投震荡，交易商称，昨日12月小麦合约大跌3%后，市场进行盘整。

周一价格下跌，CBOT小麦期货未平仓合约增加近14,000口，显示有新的空头建立，使市场周二容易出现空头回补反弹。

美国和全球小麦供应充足，继续向市场施加压力。

CBOT-12月小麦期货 收高1-3/4美分，报每蒲式耳4.13-1/2美元。

市场静待埃及商品供应局公布小麦标购的结果。CBOT小麦得到支撑，因消息称，美国小麦参与这次标购，也有俄罗斯小麦和罗马尼亚小麦。

美国农业部称，截至周日，美国冬麦种植率为79%，低于82%的五年均值。

在刚种植的冬麦首份生长状况报告中，美国农业部称，生长优良率为59%，和市场预估一致。

今日CBOT小麦期货预估成交量为97,881口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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