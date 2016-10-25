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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，盘中走势反复

路透芝加哥10月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互见，交易商称，盘中走势反复，11月大豆合约收低，远月大豆小幅上升。

CBOT-11月大豆合约 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.90-3/4美元，但交投在昨日区间之内。

CBOT大豆市场承压，受累于有消息称，巴西出口商出售在11月和12月交付的四艘大豆船货给中国，并在商讨更多出售交易。

不过，美国农业部称，民间出口商销售51.6万吨美国大豆往中国。

美国农业部称，截至周日，大豆收割完成率为76%，和五年均值一致，但略低于77%的市场预估均值。

12月豆油期货下跌，因周一触及两年高位后有获利了结，马来西亚棕榈油期货下跌也带来压力。

12月豆粕期货温和上涨。

12月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨308.2美元。12月豆油合约 收跌0.19美分，报35.8美分。

今日CBOT大豆预估成交量为340,775口，豆粕为100,288口，豆油为142,282口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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