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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数下跌0.5%

路透纽约10月25日 - 美国股市周二从两周高位下滑，因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌53.76点，或0.3%，至18,169.27点；标准普尔500指数 下挫8.17点，或0.38%，至2,143.16点；纳斯达克指数 收低26.43点，或0.5%，至5,283.40点。(完) 　　

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