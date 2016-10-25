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货币新闻 | 2016年 10月 26日 星期三 04:47 BJT

国际油市：API公布上周美国原油库存增加480万桶，增幅大于预期

路透纽约10月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，因进口上升，汽油库存增加，馏分油库存减少。

API公布，上周美国原油库存增加480万桶，至4.719亿桶，分析师预估为增加170万桶。库欣原油库存减少230万桶。

API数据显示，上周炼厂日加工量上升6万桶。

API公布，上周美国汽油库存增加170万桶，分析师预估为减少100万桶。

API还公布，上周馏分油库存减少94万桶，分析师预期为减少140万桶。

上周原油日进口量增加45.2万桶，至750万桶。(完)

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