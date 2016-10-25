韩国数据：10月消费者信心指数小升，触及10个月高位

路透首尔10月26日 - 韩国央行周三公布的调查结果显示，韩国10月消费者信心指数小升，因他们对家庭收入的信心增强。

韩国央行在声明中表示，10月消费者信心指数从9月的101.7小幅攀升至101.9，这是去年12月来最高，该月为102.4。

指数高于100表示，预期未来一个月经济和生活状况将改善的消费者人数超过了预期将恶化的人数。

未来家庭收入的分项指数升幅最大，反映未来经济状况的分项指数是唯一下跌的分项指数。

韩国央行估算，7-9月国内生产总值(GDP)经季调较前季增长0.7%，较第二季经济增长0.8%小幅放缓，但好于第一季的增长0.5%。

韩国央行还表示，10月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.5%，和9月的预估一致。