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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 05:51 BJT

加拿大股市：受能源股下跌拖累收低，但金矿股上涨限制跌幅

路透多伦多10月25日 - 加拿大主要股指周二全面回落，油价下滑拉低能源股，但黄金触及近三周高位提振金矿股上涨，扶助抵销部份大盘下跌的压力。

能源股挫跌1.6%，因油价下跌。

材料股上升1.8%，是10大类股中唯一上升的板块。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低52.38点，或0.35%，报14,870.63点。

Barrick Gold Corp 劲涨2.2%，至22.57加元。消息人士向路透表示，中国两家矿业公司和Barrick就买入Barrick在阿根廷Veladero金矿场的50%股权进行磋商。

其他加拿大金矿股也上涨，因黄金周二升至近三个月高位，受助于美元从数月高位回落，以及印度10月底节日期到来前对黄金的实货需求增加。

金融股下跌0.3%。(完)

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