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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                        
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量                    
                        
    中国                    
    阿里巴巴         104.22    -0.28    -0.27   1810720                    
    京东                26.42    -0.08    -0.30   4890198                    
    新浪              77.85    -0.03    -0.04    809482                    
    搜狐              38.93    -0.70    -1.77    348083                    
    网易             269.60    +2.42    +0.91    976809                    
    百度             176.68    -4.18    -2.31   1892050                    
                        
    台湾                    
    台湾积体电路       31.55    +0.14    +0.45    883740                    
    联电                1.89    -0.01    -0.53    194692                    
    日月光              6.00    +0.02    +0.33     61841                    
    矽品精密           7.42    +0.02    +0.27    145884                    
    和信超媒体         2.49    -0.02    -0.60      5734                    
    友达                4.09    +0.05    +1.24    179337                    
    中华电信           35.13    -0.15    -0.43     95072                    
    台湾国际航电      49.51    +0.63    +1.29   2407468                    
                        
    香港                    
    中国移动           58.30    -0.31    -0.53    164238                    
    中国联通           11.90    -0.12    -1.00     54728                    
    中国电信           52.78    -0.19    -0.36      3472                    
    中芯国际            6.34    +0.06    +0.96      7729                    
    (完)

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