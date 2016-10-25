《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 104.22 -0.28 -0.27 1810720 京东 26.42 -0.08 -0.30 4890198 新浪 77.85 -0.03 -0.04 809482 搜狐 38.93 -0.70 -1.77 348083 网易 269.60 +2.42 +0.91 976809 百度 176.68 -4.18 -2.31 1892050 台湾 台湾积体电路 31.55 +0.14 +0.45 883740 联电 1.89 -0.01 -0.53 194692 日月光 6.00 +0.02 +0.33 61841 矽品精密 7.42 +0.02 +0.27 145884 和信超媒体 2.49 -0.02 -0.60 5734 友达 4.09 +0.05 +1.24 179337 中华电信 35.13 -0.15 -0.43 95072 台湾国际航电 49.51 +0.63 +1.29 2407468 香港 中国移动 58.30 -0.31 -0.53 164238 中国联通 11.90 -0.12 -1.00 54728 中国电信 52.78 -0.19 -0.36 3472 中芯国际 6.34 +0.06 +0.96 7729 (完)