全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及六周低点，因海岬型船运费下滑

路透10月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二触及近六周低点，因海岬型船舶运费下滑。

整体乾散货运价指数 跌18点或2.17%，报813点，为9月16日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌123点，或8.36%，报1,348点。海岬型船舶日均获利降734美元，报8,394美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“海岬型船干散货市场人气依然脆弱，因太平洋市场活动低迷，继续给运费带来下行压力，”船运经纪公司Clarksons Platou分析师周二在报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨2点，至925点。日均获利上升16美元，报7,402美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。