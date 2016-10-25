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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 06:21 BJT

全球贵金属：10月25日SPDR黄金持仓增加0.34%，或3.27吨

路透10月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二黄金持仓量增加0.34%至956.83吨，周一为953.56吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,658,026.66盎司升至30,762,925.73盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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