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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 06:30 BJT

《美国重要政经日程》--10月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 商务部公布9月新屋销售

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存与产出数据

1530 - 财政部标售两年期浮息债券

1700 - 财政部标售五年期公债

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运输数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美股业绩公布日程

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 戴素萍)

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