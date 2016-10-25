美国与加拿大经济指标预测--10月26日-11月2日****

《全球汇市》美元本周表现为逾一年来最糟，受政治不确定性拖累
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 512.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,172.5 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 9月初值 -- 逆差584.0 趸售(批发)库存 9月初值 -- -0.1% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 52.3 服务业PMI 52.3 52.3 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 60.0 60.9 新屋销售(较前月) -1.0% -7.6% 10月27日(四) 1130 美国建筑许可年率(万户) 9月修正值 -- 122.5 建筑许可(较前月) -- +6.3% 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 9月 +0.1% +0.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.8% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.9% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月22日当周 25.5 26.0 四周均值(万人) -- 25.175 续请失业金人数(万人) 10月15日当周 206.8 205.7 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 9月 +1.2% -2.4% 10月28日(五) 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +2.5% +1.4% 最终销售 +2.5% +2.6% 消费者支出 -- +4.3% GDP平减指数 +1.3% +2.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.6% +1.8% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +2.0% 1230 美国薪资 第三季 -- +0.6% 雇佣成本指数 +0.6% +0.6% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 10月终值 88.1 87.9 现况指数 105.5 105.5 预期指数 77.0 76.6 10月31日当周 10月31日(一) 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 9月 -- -0.5% (较上年同期) -- -1.3% 原材料价格(较前月) -- -0.7% (较上年同期) -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月) 9月 -- -0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.2% 经调整后的个人支出(较前月) +0.4% 持平 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 54.0 54.2 1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数 10月 -- 负3.7 1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +1.6% 11月1日(二) 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 8月 -- +0.5% 1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 50.3 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 10月终值 -- 53.2 1400 美国建筑支出(较前月) 9月 +0.5% -0.7% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.5 51.5 投入物价分项指数 54.0 53.0 就业分项指数 -- 49.7 新订单分项指数 -- 55.1 1730 美国汽车销量年率(万辆) 10月 1,730 1,776 11月2日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 10月 增加16.3 增加15.4 1800 美联储联邦基金利率 -- 0.25-0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 张荻)
路透纽约5月19日 - 美元周五下跌，兑一篮子主要货币的周度表现为2016年4月来最糟，回吐特朗普胜选美国总统以来录得的涨幅。
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高约 1%，交易商称因在周四重挫3%后市场出现低吸买盘。 巴西货币雷亚尔反弹也提供了一些来支撑，因这放缓了巴西农户的出 售。周四雷亚尔重挫约7%，鼓励农户增加现货出售。 阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四报告，阿根廷未来一周预计会 有降雨，可能拖慢部分地区的大豆收割，或令产量降低。 CBOT-7月大豆 收于每蒲式耳9.53美元，升8-1/4美分。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.50美元，报每短吨307美元，CBOT-7 月豆油合约 收高0.60美分，报每磅33.04美分。 今日CBOT大豆预估成交量为158,195口，豆粕为86,186口，豆油为75, 309口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥5月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五升逾2% ，受助于美元疲弱，及担心大平原和中西部地区的过度雨量威胁正在生长 的作物。 CBOT-7月小麦 收高9-1/2美分，报每蒲式耳4.35-1/4美元，盘中 升至5月12日以来最高的4.36-3/4美元。本周，该合约升2-1/2美分，或0. 6%。 美元指数 势将录得逾一年来的最差周度表现，美元下跌令美国 作物在全球市场更具吸引力。 今日CBOT小麦期货预估成交量为73,046口。(完) (编译 刘静；审校 李军)