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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 07:39 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月26日-11月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值
    
    10月24日当周
    
    10月26日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --         512.9
                抵押贷款再融资指数                                --       2,172.5
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                    9月初值      --     逆差584.0
             趸售(批发)库存                          9月初值      --         -0.1%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)          10月初值      --          52.3 
                   服务业PMI                                     52.3         52.3
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        9月       60.0         60.9
             新屋销售(较前月)                                   -1.0%        -7.6%
    
    10月27日(四)
    1130 美国建筑许可年率(万户)                     9月修正值     --         122.5
             建筑许可(较前月)                                     --         +6.3%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                9月      +0.1%        +0.1%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.2%        -0.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --         -0.8%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%        +0.9%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           10月22日当周     25.5         26.0 
                 四周均值(万人)                                   --        25.175  
                 续请失业金人数(万人)           10月15日当周    206.8        205.7
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 9月      +1.2%        -2.4%
    
    10月28日(五)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第三季初值    +2.5%        +1.4%
             最终销售                                           +2.5%        +2.6%
             消费者支出                                           --         +4.3%
             GDP平减指数                                        +1.3%        +2.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                      +1.6%        +1.8%    
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.4%        +2.0%
    1230 美国薪资                                    第三季       --         +0.6%
             雇佣成本指数                                       +0.6%        +0.6%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数               10月终值     88.1         87.9 
                             现况指数                           105.5        105.5 
                             预期指数                            77.0         76.6
    
    10月31日当周
    
    10月31日(一)
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                　  9月        --         -0.5%
                           (较上年同期)                           --         -1.3% 
               原材料价格(较前月)                                 --         -0.7%
                         (较上年同期)                             --         +0.6%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                      9月        --         -0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.4%        +0.2%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.4%         持平
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.2% 
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.1%
                                  (较上年同期)                    --         +1.0%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                10月       54.0         54.2
    1430 美国达拉斯联储德州制造业活动指数             10月        --         负3.7
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             9月        --         +1.6%
    
    11月1日(二)
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)               8月        --         +0.5% 
    1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 10月        --          50.3 
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        10月终值      --          53.2
    1400 美国建筑支出(较前月)                          9月      +0.5%        -0.7%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              10月       51.5         51.5
                                投入物价分项指数                 54.0         53.0 
                                就业分项指数                      --          49.7
                                新订单分项指数                    --          55.1
    1730 美国汽车销量年率(万辆)                       10月      1,730        1,776
    
    11月2日(三)
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                10月   增加16.3     增加15.4
    1800 美联储联邦基金利率                                       --     0.25-0.5% 
    (完)
    
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 张荻)
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