欧洲经济指标预测--10月26日-11月2日****

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月24日当周 10月26日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 10.0 10.0 0600 德国进口物价(较前月) 9月 持平 -0.2% (较上年同期) -1.9% -2.6% 0645 法国消费者信心指数 10月 98 97 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -- -0.3% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 9月 -- 36.997 10月27日(四) 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 9月 -- 正1.53 0800 欧元区M3货供额(年增率) 9月 +5.1% +5.1% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利企业信心指数 10月 102.1 101.9 0800 意大利消费者信心指数 10月 -- 108.7 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.7% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 9月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 负2 负8 2301 英国GfK消费者信心指数 10月 负3 负1 10月28日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% 持平 0645 法国消费者支出(较前月) 9月 +0.4% +0.7% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值 +0.6% +0.5% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- 持平 0700 瑞士KOF领先成长指标 10月 101.8 101.3 0900 欧元区企业景气指数 10月 0.44 0.45 经济景气指数 104.8 104.9 工业景气指数 负1.6 负1.7 服务业景气指数 10.0 10.0 消费者信心指数终值 负8.0 负8.2 消费者通胀预期指数 -- 4.7 生产者通胀预期指数 -- 0.0 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月初值 +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.7% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +0.6% +0.5% 10月31日当周 10月31日(一) 0700 德国实质零售销售(较前月) 9月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.5% +3.7% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 9月 -- 增加15.74 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加29.43 抵押贷款批准件数(件) -- 60,058 M4货供额(较前月) -- +0.9% 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 10月初值 -- +0.4% 1000 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月初值 -- -0.2% (较上年同期) -- +0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +1.9% (较上年同期) -- +0.1% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- -1.1% 11月1日(二) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 -- -3.0% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 10月 -- 53.2 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 10月 -- 55.4 11月2日(三) 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 10月 -- 51.0 0850 法国Markit制造业PMI 10月 -- 51.3 0855 德国Markit/BME制造业PMI 10月 -- 55.1 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 10月 -- 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) -- 260.8 经季节调整失业率 -- 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 268.0 0900 欧元区Markit制造业PMI 10月终值 -- 53.3 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 10月 -- 52.3 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍