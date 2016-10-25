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市场报道 | 2016年 10月 26日 星期三 07:51 BJT

****欧洲经济指标预测--10月26日-11月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    10月24日当周
    
    10月26日(三)
    0600 德国GfK消费者信心指数                        11月        10.0       10.0
    0600 德国进口物价(较前月)                          9月        持平      -0.2%
                     (较上年同期)                                -1.9%      -2.6%
    0645 法国消费者信心指数                           10月          98         97
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)              8月         --       -0.3%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   9月         --      36.997
    
    10月27日(四)
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     9月         --      正1.53
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                        9月       +5.1%      +5.1%
               针对家庭放款                                        --       +1.8%
    0800 意大利企业信心指数                           10月       102.1      101.9
    0800 意大利消费者信心指数                         10月         --       108.7 
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.3%      +0.7% 
                              (较上年同期)                       +2.1%      +2.1%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                        9月         --        持平
                       (较上年同期)                                --       +0.6%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                10月         负2        负8
    2301 英国GfK消费者信心指数                        10月         负3        负1
    
    10月28日(五)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季初值       +0.3%       持平
    0645 法国消费者支出(较前月)                        9月       +0.4%      +0.7%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 10月初值       +0.6%      +0.5%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月         --        持平
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          10月       101.8      101.3
    0900 欧元区企业景气指数                           10月     　 0.44       0.45
               经济景气指数                                      104.8      104.9
               工业景气指数                                   　 负1.6      负1.7
               服务业景气指数                                　   10.0       10.0
               消费者信心指数终值                                负8.0      负8.2
               消费者通胀预期指数                                  --         4.7
               生产者通胀预期指数                                  --         0.0 
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          10月初值       +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.8%      +0.7%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.1%       持平
                                 (较上年同期)                    +0.6%      +0.5%
    
    10月31日当周
    
    10月31日(一)
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      9月       +0.2%      -0.4%
                         (较上年同期)                            +1.5%      +3.7%
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        9月         --   增加15.74
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --   增加29.43
            抵押贷款批准件数(件)                                   --      60,058
            M4货供额(较前月)                                       --       +0.9%
    1000 欧元区GDP(较前季)                      第三季初值         --       +0.3%
                  (较上年同期)                                     --       +1.6%
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   10月初值         --       +0.4%
    1000 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   10月初值         --       -0.2%
                                 (较上年同期)                      --       +0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --       +1.9%
                            (较上年同期)                           --       +0.1%
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             9月         --       -0.2%
                                  (较上年同期)                     --       -1.1%
    
    11月1日(二)
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                      9月         --       -3.0%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                10月         --        53.2
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     10月         --        55.4
    
    11月2日(三)
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  10月         --        51.0
    0850 法国Markit制造业PMI                          10月         --        51.3
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      10月         --        55.1
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             10月   　    --     增加0.1
             未经季节调整失业人数(万人)                            --       260.8
             经季节调整失业率                                      --        6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --       268.0
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    10月终值         --        53.3 
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     10月         --        52.3 
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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