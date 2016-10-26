美股业绩：惠而浦获利及财测低于预期，股价下挫

路透芝加哥10月25日 - 家用电器制造商惠而浦(Whirlpool) 周二公布低于预期的季度获利，财测亦令人失望，称因美国市场需求低迷、竞争激烈，且英国退欧公投后英镑疲软。该公司股价周二收跌逾10%。

营运长Marc Bitzer对分析师表示，惠而浦受美国市场上普遍的折扣所困扰，尤其是洗衣机方面，“若干输入产品的竞争对手持续以不正当方式倾销产品”。

惠而浦公布第三季净利2.38亿美元或每股盈余(EPS)3.10美元，高于去年同期的净利2.35亿美元或每股2.95美元。

持续运营业务的EPS从3.45美元增至3.66美元。分析师原平均预估3.86美元。

惠而浦称，营收从52.8亿美元减至52.5亿美元，但若是美元较疲弱，营收应是增加的。

惠而浦预测2016年持续运营业务的EPS为14.00-14.25美元，低于分析师预估的14.61美元。

摩根大通分析师Michael Rehaut在一份客户报告中指出，惠而浦仍有望实现2018年营收230亿-240亿美元，及每股盈余20-22美元的目标，尽管投资人怀疑程度各异。