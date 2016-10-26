美股业绩：惠而浦获利及财测低于预期，股价下挫

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月25日 - 家用电器制造商惠而浦(Whirlpool) 周二公布低于预期的季度获利，财测亦令人失望，称因美国市场需求低迷、竞争激烈，且英国退欧公投后英镑疲软。该公司股价周二收跌逾10%。
营运长Marc Bitzer对分析师表示，惠而浦受美国市场上普遍的折扣所困扰，尤其是洗衣机方面，“若干输入产品的竞争对手持续以不正当方式倾销产品”。
惠而浦公布第三季净利2.38亿美元或每股盈余(EPS)3.10美元，高于去年同期的净利2.35亿美元或每股2.95美元。
持续运营业务的EPS从3.45美元增至3.66美元。分析师原平均预估3.86美元。
惠而浦称，营收从52.8亿美元减至52.5亿美元，但若是美元较疲弱，营收应是增加的。
惠而浦预测2016年持续运营业务的EPS为14.00-14.25美元，低于分析师预估的14.61美元。
摩根大通分析师Michael Rehaut在一份客户报告中指出，惠而浦仍有望实现2018年营收230亿-240亿美元，及每股盈余20-22美元的目标，尽管投资人怀疑程度各异。
“因此，我们预期未来12个月惠而浦的表现将优于同业。”他并称。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。