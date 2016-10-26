金砖国家：10月25日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透10月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘微跌0.02%，报918.25点。
中国股市：沪综指小升续创逾9个月新高，大盘技术性整固煤炭股继续上涨
中国汇市：人民币收跌与中间价续创逾六年新低，偏弱走势料难改
香港股市：收盘下跌，受中国股市不振及美联储升息前景影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.3%，报63,866.200点。受零售商Lojas Renner SA 拖累，此前该公司公布同店销售七年来首度下滑。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1050/65，上日收报3.1202/07。
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南非股市：小涨，因电话运营商MTN 与铂金矿商类股上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.15%，报45,201.60点；大盘综合指数 收盘上涨0.13%，报51,749.86点。
南非汇市：兰特走坚，市场关注财长即将发布的中期预算
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印度股市：收低，受塔塔集团旗下各股跌势拖累，此前该集团主席Cyrus Mistry遭解除职务。大盘NSE指数 收跌0.20%，报8,691.30点。BSE指数 收盘下跌0.31%，报28,091.42点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8150/66.8250，上日收报66.8450/66.8550。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.85%，报1002.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.51%，报521.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.09%，报62.240；卢布兑欧元 贬值0.23%，报67.785。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。