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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:08 BJT

金砖国家：10月25日股汇市收盘纵览

路透10月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘微跌0.02%，报918.25点。

中国股市：沪综指小升续创逾9个月新高，大盘技术性整固煤炭股继续上涨

中国汇市：人民币收跌与中间价续创逾六年新低，偏弱走势料难改

香港股市：收盘下跌，受中国股市不振及美联储升息前景影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.3%，报63,866.200点。受零售商Lojas Renner SA 拖累，此前该公司公布同店销售七年来首度下滑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1050/65，上日收报3.1202/07。

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南非股市：小涨，因电话运营商MTN 与铂金矿商类股上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.15%，报45,201.60点；大盘综合指数 收盘上涨0.13%，报51,749.86点。

南非汇市：兰特走坚，市场关注财长即将发布的中期预算

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印度股市：收低，受塔塔集团旗下各股跌势拖累，此前该集团主席Cyrus Mistry遭解除职务。大盘NSE指数 收跌0.20%，报8,691.30点。BSE指数 收盘下跌0.31%，报28,091.42点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.8150/66.8250，上日收报66.8450/66.8550。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.85%，报1002.260点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.51%，报521.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.09%，报62.240；卢布兑欧元 贬值0.23%，报67.785。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)

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