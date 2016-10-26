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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月26日-11月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 日期   时间   国家     规模    发行细节
 10/26         美国             发售五年期公债
 10/26         美国             发售两年期浮动利率债券
 10/26         意大利           标售零息/通胀保值债券
 10/26         德国             标售五年期联邦债券
 10/27         美国             发售七年期公债
 10/27         意大利           标售国库券
 10/27         日本             标售三个月期贴现国库券
 10/27         日本             标售两年期公债
 10/28         意大利           标售中长期债券
 10/31         法国             标售国库券(BTF)
 11/1          英国             标售票息为0½%、2022年到期的公债
 11/2          日本             标售三个月期贴现国库券
 11/2          日本             加强流动性标售
 11/2          德国             标售10年期联邦债券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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