《中国报摘》--中国证券报10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 头版头条:
--中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示，年内将优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营。分析人士预计，首批入市养老金规模约4,000亿元人民币。
* 其他:
--Wind统计，截至25日有97家基金公司3,693只公募基金披露三季报。部分公募基金经理认为，四季度A股市场仍维持震荡格局，但波动区间可能会扩大。
--财通资管旗下财通资管鑫管家货币市场基金日前成立，首募规模124.6亿元，为今年以来货币基金的首募规模之冠。
--梅雁吉祥 称，截至9月30日，公司第一大股东为恒大人寿保险有限公司，持股9395.83万股，占比为4.95%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。