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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:07 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月26日

* 头版头条:

--中国人力资源和社会保障部新闻发言人李忠表示，年内将优选出第一批养老基金管理机构，正式启动投资运营。分析人士预计，首批入市养老金规模约4,000亿元人民币。

* 其他:

--Wind统计，截至25日有97家基金公司3,693只公募基金披露三季报。部分公募基金经理认为，四季度A股市场仍维持震荡格局，但波动区间可能会扩大。

--财通资管旗下财通资管鑫管家货币市场基金日前成立，首募规模124.6亿元，为今年以来货币基金的首募规模之冠。

--梅雁吉祥 称，截至9月30日，公司第一大股东为恒大人寿保险有限公司，持股9395.83万股，占比为4.95%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)

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