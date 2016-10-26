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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:19 BJT

《汇市简讯》美元/坡元在1.39下方承压，但料将有新买盘出现

0005GMT，
    
    *美元/坡元在1.39下方承压，受多头力量疲弱的因素影响
    *该货币对可能在1.3870下方走势停顿，跌至1.3850时走势转强，受
新加坡增长疲弱支撑
    *预期将重拾上升趋势，料挑战1.3960阻力位
    *美元/坡元隔夜在1.3890-1.3938区间交投，纽约市场收报1.3894-97
。(完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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