《香港报摘》--经济日报10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--美元指数 昨晚曾突破99创近9个月高，投资界更预期年内将见102，在美元强港股跌的“跷跷板”关系下，分析吁弃攻转守，恒指 短线或回试23,300点。
**其他**
--摩根资产管理发言人回应本报查询时证实对北上热卖的基金产品设“限购令”，以免一时间流入太多资金，却未必在短期间可物色到最适合的投资。
--个别本地零售股销情业绩好转，刺激莎莎 等股价出现价量齐升，部分更升见52周高位；惟业界及券商分析均认为，行业尚未走出谷底，加上港元随美元上升，风险比增长潜力大。
--早已表明未来会分拆业务上市以释放价值的中国平安保险 ，其执行董事兼首席保险业务执行官李源祥接受外电访问时表示，平保的综合业务模式，令股价折让达25%至40%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。