《香港报摘》--经济日报10月26日

**头版头条**

--美元指数 昨晚曾突破99创近9个月高，投资界更预期年内将见102，在美元强港股跌的“跷跷板”关系下，分析吁弃攻转守，恒指 短线或回试23,300点。

**其他**

--摩根资产管理发言人回应本报查询时证实对北上热卖的基金产品设“限购令”，以免一时间流入太多资金，却未必在短期间可物色到最适合的投资。

--个别本地零售股销情业绩好转，刺激莎莎 等股价出现价量齐升，部分更升见52周高位；惟业界及券商分析均认为，行业尚未走出谷底，加上港元随美元上升，风险比增长潜力大。

--早已表明未来会分拆业务上市以释放价值的中国平安保险 ，其执行董事兼首席保险业务执行官李源祥接受外电访问时表示，平保的综合业务模式，令股价折让达25%至40%。（完）

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