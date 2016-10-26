《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
*工商时报：
--资金寻求出路，力挺金融募资潮。国泰金控 要发行甲种特别股增资，25日申报生效，市场询价反应热烈，目前订价年利率3.8%且超额认购，每股将订在60台币，预计总发行金额499.98亿台币，12月中旬前资金即会到位。
--老银行冲刺金融专利，华南银行、第一银行、台湾企银、彰化银行 都积极送件申请，华南银行近期获经济部智慧财产局核准五项新型专利，为首家取得金融科技专利的泛公股行库，已获核准的五项专利主要是创新现金行动支付机制、地理资讯结合安全防护的大数据应用及生物辨识的安全认证等。
*经济日报：
--交通部观光局发布今年9月来台旅客统计数字，其中陆客较去年同期大减三成八，团客更是少一半，为挽救低迷市场，观光局研议放宽陆客来台自由行的条件，包括延长在台停留天数、放宽财力证明、取消旅行社保证金等，甚至再放宽每天来台人数。
--劳保费明年又要涨了，劳保条例规定劳保费率自去年起，每两年调高0.5个百分点，明年元旦劳保费率将从现行10%调高到10.5%（含就业保险1%），届时千万受雇劳工及雇主保费负担都会增加。
--交通部昨日公告多元计程车方案，合法的计程车业者都可向当地县市政府提出营运申请，获准后就可有不同的服务模式、车队和费率，而且载客一律以网路App方式叫车，与Uber现行营运模式极为相似。台湾合法版的〞Uber〞最快可望明年1月上路。（完）
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。