《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月26日

*工商时报：

--资金寻求出路，力挺金融募资潮。国泰金控 要发行甲种特别股增资，25日申报生效，市场询价反应热烈，目前订价年利率3.8%且超额认购，每股将订在60台币，预计总发行金额499.98亿台币，12月中旬前资金即会到位。

--老银行冲刺金融专利，华南银行、第一银行、台湾企银、彰化银行 都积极送件申请，华南银行近期获经济部智慧财产局核准五项新型专利，为首家取得金融科技专利的泛公股行库，已获核准的五项专利主要是创新现金行动支付机制、地理资讯结合安全防护的大数据应用及生物辨识的安全认证等。

*经济日报：

--交通部观光局发布今年9月来台旅客统计数字，其中陆客较去年同期大减三成八，团客更是少一半，为挽救低迷市场，观光局研议放宽陆客来台自由行的条件，包括延长在台停留天数、放宽财力证明、取消旅行社保证金等，甚至再放宽每天来台人数。

--劳保费明年又要涨了，劳保条例规定劳保费率自去年起，每两年调高0.5个百分点，明年元旦劳保费率将从现行10%调高到10.5%（含就业保险1%），届时千万受雇劳工及雇主保费负担都会增加。

--交通部昨日公告多元计程车方案，合法的计程车业者都可向当地县市政府提出营运申请，获准后就可有不同的服务模式、车队和费率，而且载客一律以网路App方式叫车，与Uber现行营运模式极为相似。台湾合法版的〞Uber〞最快可望明年1月上路。（完）

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。