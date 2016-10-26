欧股业绩：菲亚特克莱斯勒上调全年获利预估，排除今年处置资产可能

路透米兰10月25日 - 全球第七大汽车制造商--菲亚特克莱斯勒汽车(FCA) 在Jeep运动型车(运动休旅车，SUV)强劲需求带动季度获利，且北美利润率也有改善之下，今年二度小幅调升全年获利预估。

FCA执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)周二在公司公布第三季业绩时表示，他对今年底前单是靠营运改善将负债净额降至50亿欧元(54.3亿美元)以下也十分乐观，该公司今年不太可能进行任何资产出售。

消息人士曾说，FCA旗下零配件事业马瑞利(Magneti Marelli)和Comau已吸引三星电子 和上海电气 等公司的兴趣。

若能达成交易，可望有助FCA削减债务，该公司是同行中负债最高的之一。但马尔基翁内称，尽管有几家公司与其有接洽，且时而也持续有谈判在进行，但他“从未表明有任何资产待售”。

FCA公布，第三季经调整息税前利润(EBIT)成长29%至15亿欧元(16.3亿美元)，高于路透调查13名分析师平均预估的14亿欧元。营收持平于268亿欧元，略低于预期。

北美业绩占季度获利的85%，但分析师仍旧担心，随着北美地区定价压力愈来愈大，市场需求是否已触顶。

业绩公布后，FCA在米兰挂牌的股票走势仍震荡，终场收高0.9%至5.95欧元，脱离6.12欧元的日高，但已较日低5.88欧元回升。