《香港报摘》--信报10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--人民币滙价连日创六年新低，由去年811滙改至今累贬近10%，内地资金正循五路南下，除了争购香港保险产品、物业、国际股债基金及港股外，实物黄金也成为最新目标。
**其他**
--本地潮流时装连锁店I.T 财年上半年中国内地的营业额首次超越香港，成为最大市场；公司表示，本港零售前景不乐观，下半年将缩减香港店舖面积，同时加快在中国内地开店。
--金管局预告，将在11月11日发表有关区块链技术的初步研究结果白皮书。
--美国传媒引述国防部官员指出，五角大楼联合参谋情报小组上月28日向军方内部发表报告，关注使用联想集团 电脑与相关产品，可能导致美国国防资讯系统被黑客攻击，又警告联想透过并购美国科网公司，意图取得五角大厦与美军资讯，进入美军网络。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。