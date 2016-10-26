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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--信报10月26日

**头版头条**

--人民币滙价连日创六年新低，由去年811滙改至今累贬近10%，内地资金正循五路南下，除了争购香港保险产品、物业、国际股债基金及港股外，实物黄金也成为最新目标。

**其他**

--本地潮流时装连锁店I.T 财年上半年中国内地的营业额首次超越香港，成为最大市场；公司表示，本港零售前景不乐观，下半年将缩减香港店舖面积，同时加快在中国内地开店。

--金管局预告，将在11月11日发表有关区块链技术的初步研究结果白皮书。

--美国传媒引述国防部官员指出，五角大楼联合参谋情报小组上月28日向军方内部发表报告，关注使用联想集团 电脑与相关产品，可能导致美国国防资讯系统被黑客攻击，又警告联想透过并购美国科网公司，意图取得五角大厦与美军资讯，进入美军网络。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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