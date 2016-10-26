《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月26日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
10月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 二收市价的比较.(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低53.76点，或0.3%，报18,169.27点 。因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期 。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 136.050 -0.51 6302 10.552 > 中国铝业 <2600.HK 9.280 -0.22 9168 2.879 > 中国移动 <0941.HK 58.300 -0.53 164238 90.437 > 中国人寿 <2628.HK 12.900 -0.31 78370 20.011 > 中石油 <0857.HK 71.800 -1.94 18395 5.569 > 中石化 <0386.HK 75.530 -1.05 11221 5.858 > 汇丰控股 <0005.HK 38.120 0.11 1686863 59.133 > 中电信 <0728.HK 52.780 -0.36 3472 4.094 > 中国联通 <0762.HK 11.900 -1.00 54728 9.230 > 兖州煤业 <1171.HK 7.990 -0.75 2858 6.197 > 华能国际 <0902.HK 24.950 1.51 18806 4.838 > 南方航空 <1055.HK 28.510 -0.70 1592 4.423 > 东方航空 <0670.HK 23.220 -2.19 3424 3.602 > 中芯国际 <0981.HK 6.340 0.96 7729 0.983 > （完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。