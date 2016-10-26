《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月26日

10月26日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 二收市价的比较.(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低53.76点，或0.3%，报18,169.27点 。因包括房屋建设和消费品在内的多个行业的企业季报和财测都不及预期 。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 价 量 普通股 （美元 （%） (港元) ） 中海油 <0883.HK 136.050 -0.51 6302 10.552 > 中国铝业 <2600.HK 9.280 -0.22 9168 2.879 > 中国移动 <0941.HK 58.300 -0.53 164238 90.437 > 中国人寿 <2628.HK 12.900 -0.31 78370 20.011 > 中石油 <0857.HK 71.800 -1.94 18395 5.569 > 中石化 <0386.HK 75.530 -1.05 11221 5.858 > 汇丰控股 <0005.HK 38.120 0.11 1686863 59.133 > 中电信 <0728.HK 52.780 -0.36 3472 4.094 > 中国联通 <0762.HK 11.900 -1.00 54728 9.230 > 兖州煤业 <1171.HK 7.990 -0.75 2858 6.197 > 华能国际 <0902.HK 24.950 1.51 18806 4.838 > 南方航空 <1055.HK 28.510 -0.70 1592 4.423 > 东方航空 <0670.HK 23.220 -2.19 3424 3.602 > 中芯国际 <0981.HK 6.340 0.96 7729 0.983 > （完）