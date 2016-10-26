国际油市：油价下滑，因全球原油供过于求的疑虑重现

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“美国石油协会(API)之前公布数据显示，上周美国原油库存增加480万桶，高于预期的增加170万桶，之后今天上午油价就处于守势，”新加坡经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
“今晚的能源资料协会(EIA)原油库存数据将受到密切注意。若库存大增，肯定会再度推低油价，”Halley表示。美国能源资料协会库存数据将于周三稍晚公布。
交易商表示，石油输出国组织(OPEC)之间对于规划中在今年稍晚减产计划的争论，也令市场承压。
OPEC第二大产油国伊拉克希望自己能免于实施减产计划，声称需要用产油收入来对抗伊斯兰国。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/陈宗琦；审校 王兴亚/李爽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。