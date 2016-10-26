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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 08:52 BJT

国际油市：油价下滑，因全球原油供过于求的疑虑重现

“美国石油协会(API)之前公布数据显示，上周美国原油库存增加480万桶，高于预期的增加170万桶，之后今天上午油价就处于守势，”新加坡经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley表示。

“今晚的能源资料协会(EIA)原油库存数据将受到密切注意。若库存大增，肯定会再度推低油价，”Halley表示。美国能源资料协会库存数据将于周三稍晚公布。

交易商表示，石油输出国组织(OPEC)之间对于规划中在今年稍晚减产计划的争论，也令市场承压。

OPEC第二大产油国伊拉克希望自己能免于实施减产计划，声称需要用产油收入来对抗伊斯兰国。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/陈宗琦；审校 王兴亚/李爽)

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