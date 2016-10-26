《全球重要经济事件一览表》--10月26日-11月2日

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10月26日(三)

--中国国务院台湾事务办公室上午10时举行例行新闻发布会。

首尔--韩国央行总裁李柱烈与教授等人士召开例行会议，讨论经济问题(2230)。

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐参加国会预算小组委员会会议，回答有关明年预算的提问(0100).

马德里--西班牙央行副总裁Fernando Restoy发表演说(1200)。

开普敦--南非财长戈尔丹向议会提交中期预算政策声明，包括财政部对未来三年的预算赤字和经济增长预估。(1300)

法国斯特拉斯堡--欧洲央行首席服务官Michael Diemer在欧洲议会经济委员会发表讲话(1400)。

布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲财长俱乐部晚餐会上发表讲话(1700)。

澳洲黄金海岸--澳洲央行首席信息官Sarv Girn在Gartner研讨会上发表讲话(0015)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月27日)。

10月27日(四)

北京--2016中国金融年度论坛(至27日)，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

尼科西亚--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话。

伯尔尼--瑞士财长Ueli Maurer等官员就企业税改革计划召开记者会。

意大利佛罗伦斯--欧洲央行管理委员会委员暨西班牙央行总裁林德出席一场名为“Young Factor”项目的开幕式(1530)。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一次会议上发表讲话(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定，并公布货币政策报告(0730)。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)举行记者会(0900)。

奥斯陆--挪威央行宣布利率决定(0800)。

布拉提斯拉瓦--Globsec Tatra峰会(至10月30日)。多位欧盟执委和国家财长将参加，讨论英国退欧、移民及经济增长问题。发言者包括德国财政部长朔伊布勒、意大利财长帕多安、法国财长萨潘、欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西等。

约翰内斯堡--南非央行召开两年一度的会议，题为“新兴市场脆弱背景下南非货币政策和金融稳定性面临的挑战”。

雅加达--印尼财长对外国记者发表讲话，谈及经济前景(0500)。

10月28日(五)

布拉迪斯拉发--意大利财长帕多安就“动荡和危机时期加强欧洲经济暨货币联盟(EMU)”发表讲话(1100)。

伦敦--爱尔兰央行总裁连恩就欧洲央行政策、英国退欧对欧盟和爱尔兰经济的影响发表演说(0800)。

莫斯科--俄罗斯央行利率决定。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在第四届法兰克福金融市场政策会议上发表讲话(0730)。

10月31日(一)

牛津--美国财政部长杰克卢就全球经济一体化和共享增长的重要性发表演说(1600)。

东京--日本央行货币政策会议(至11月1日)。

11月1日(二)

伦敦--挪威央行总裁Oystein Olsen在官方货币和金融机构论坛上发表讲话(0900)。

温哥华--加拿大央行总裁波洛兹发表讲话(1600)，并召开记者会(1715)。

悉尼--澳洲央行召开利率会议(0330)。

东京--日本央行公布货币政策决议。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始为期两天的议息会议(至11月2日)。

11月2日(三)

北京--“两岸和平发展论坛”在北京举行(至3日)，由两岸多个民间团体主办。

多伦多--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)在一次活动上讲话(1715)。

奥斯陆--挪威央行公布2016年金融稳定性报告(0800)。

赫尔辛基--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在一场研讨会上就当前货币政策发表讲话(1330)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，之后发布声明(1800)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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