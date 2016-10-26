中国个股：*ST舜船调整重组方案，取消46.5亿元配套融资

路透上海10月26日 - 正同时进行破产重整和重大资产重组的江苏舜天船舶股份有限公司 周三公告称，将调整重组方案，取消原定通过向特定投资者非公开发行股份募集资金46.5亿元人民币的配套融资方案。

*ST舜船称，方案调整是考虑企业的实际情况，为了顺利推动本次重组的进行；交易方案其他内容均不作调整。

根据原本的重组草案，该公司拟以每股8.91元价格向国信集团增发约23.58亿股，收购江苏信托81.49%股权以及七家电厂控股权；另外，公司还拟以8.91元为底价向不超过10名特定投资者增发股份配套融资，用于支付中介费用、江苏信托30亿元增资、部分电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目等。

*ST舜船近期公告还显示，南京市中级人民法院已经于10月24日批准江苏舜天船舶股份有限公司重整计划，即以舜天船舶现有总股本为基数，按每10股转增13.870379股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约5.2亿股。上述转增股票不向原股东分配，全部用于根据重整计划的规定进行分配和处置。

而普通债权则以债权人为单位，每家债权人30万元以下（含30万元）的债权部分将获得全额现金清偿；超过30万元的债权部分，按10.56%的比例由舜天船舶以现金方式清偿；剩余普通债权以舜天船舶资本公积金转增的股票抵偿，每股抵债价格为13.72元，每100元债权可分得约7.288股舜天船舶股票。

*ST舜船因筹划重大事项自去年8月初开始停牌，停牌前收报8.75元；公司股票将继续停牌。（完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)