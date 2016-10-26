《中国报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**上海证券报**

--据悉，一些商业银行已经接到口头通知，根据央行宏观审慎评估体系（MPA）的调控要求，从今年三季度起将表外理财业务纳入“广义信贷”测算。

--基金三季报披露完毕，备受关注的五只“国家队”基金的最新动向也随之浮出水面。公告显示，五只基金在三季度仓位稳定，与二季度相比，股票仓位的变化仅在一个百分点以内，制造业和金融业依然是首选配置。

--银监会明确严控房地产金融业务风险之后，部分银行迅速做出政策调整。据悉日前某银行明确，凡是国家发改委、省发改委审批立项的国家级、省级和区域重点建设项目审批权按额度一律下放省级分行，加码基建意图明显。

--*ST舜船 今日披露，决定对此前定增收购及配套融资方案作出调整，取消其中涉及的关于配套融资的计划。

**证券时报**

--10家已披露三季报的钢铁上市公司中，扭亏为盈或净利润同比增长成为主流，但其中七家前三季度营业收入同比下滑。钢铁业人士指出，营业收入下降但实现扭亏为盈或净利润出现增长，说明钢铁产品成本降幅高于收入降幅，毛利率出现回升。

--宝钢股份 在回答投资者提问时表示，湛江钢铁项目尚未实现盈利，不过今年亏损大幅低于预期，力争在2017年实现盈利。

**21世纪经济报 道**

--全球矿业巨头力拓 CEO夏杰思表示，当前铁矿石价格上涨很难长期持续下去，因整体过剩情况并未发生根本改变。

--普华永道最新报告和并购市场资讯（Mergermarket）显示，今年以来，中国企业海外并购势头迅猛，并购交易总值较去年全年指标增长近两倍。

**第一财经日报**

--据悉，上海自贸区首只地方政府债券将由上海市政府最快于11月底发行，规模为30亿元人民币。

**人民日报**

--沈阳产权交易所近日公告，辽宁集中出让省交投集团、省水资源集团、辽宁能源集团等七家企业20%的股权，全面推进混合所有制改革。(完)