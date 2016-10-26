更新版 1-韩股业绩：LG显示器第三季获利优于预期，料第四季大幅改善

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“另外，预计第四季获利将进一步大幅改善。”
LG今年前两季险些遭受亏损，因全球经济低迷削弱消费电子产品的需求，但分析师称，由于智能手机和电视厂商为准备年底的假日购物季而部署新订单，面板的价格在下半年一直在反弹。
LG公司称，以面积而言第三季显示屏出货量比上一季增加9%，而出售均价攀升了10%。
调研公司IHS的数据显示，智能手机、电视和显示器等产品的面板价格近几个月一直在上涨，某些品类10月的均价比上月高出逾10%。
第三季营收下降6.1%至6.7万亿韩元，汤森路透StarMine SmartEstimate预估为6.4万亿韩元。(完)
(编译 张涛/王琛；审校 白云/杜明霞)
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