更新版 1-韩股业绩：LG显示器第三季获利优于预期，料第四季大幅改善

“另外，预计第四季获利将进一步大幅改善。”

LG今年前两季险些遭受亏损，因全球经济低迷削弱消费电子产品的需求，但分析师称，由于智能手机和电视厂商为准备年底的假日购物季而部署新订单，面板的价格在下半年一直在反弹。

LG公司称，以面积而言第三季显示屏出货量比上一季增加9%，而出售均价攀升了10%。

调研公司IHS的数据显示，智能手机、电视和显示器等产品的面板价格近几个月一直在上涨，某些品类10月的均价比上月高出逾10%。

第三季营收下降6.1%至6.7万亿韩元，汤森路透StarMine SmartEstimate预估为6.4万亿韩元。(完)