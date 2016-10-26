建信期货：中国期指多空交投气氛降温

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自10月26日的《期货日报》：
昨日沪深两市勉强收红，煤炭、有色金属、白酒等板块涨幅居前，但其带动效应不及周一，对指数的拉动作用较小，两市全天成交金额5387亿元，较前一交易日下降。期市上，所有合约均收跌，主力合约贴水幅度较前一交易日小幅增加，但依旧维持低位，IF、IC、IH主力合约基差分别为-28.65、-76.35、-12.97。
综合来看，市场经历周一放量上涨后，再次陷入盘整，目前上证指数已经创下了两个月以来的新高，并且涨至3140点附近，该位置存获利盘离场以及前期抛压打击压力，市场进一步上攻需要消化这些压力，短期市场将做小幅振荡盘整，中期来看，在宏观基本面以及流动性无明显利空的状态下，市场上行可期，操作上可以逢低做多IF、IH合约。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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