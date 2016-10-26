信达期货：库存消化顺畅沪镍价格看高一线

以下内容节选自10月26日的《期货日报》：

近期一则某不锈钢生产企业因原料价格上涨而致其减产的新闻，引起电解镍价格承压下跌。然而我们认为，在库存进入消化期，菲律宾镍矿季节性减产的背景下，四季度镍价仍以上涨为主。

总体来看，供应端镍出现负增长，而菲律宾雨季的到来将进一步导致镍供应趋紧。需求端，不锈钢产量增加，导致镍消费一直保持正增长。因此，在供小于求的背景下，镍库存将逐渐被消化，短期电解镍价在四季度中期季节性的配合下，或将上涨至10万元/吨一线。(完)

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