《全球汇市》美元脱离高位，但美联储升息预期仍然提供支撑

美元兑日圆 跌0.1%至104.13日圆，隔夜在美国市场触及约三个月高位104.87日圆 。 英镑 跌0.1%至1.2177美元，受到英国央行总裁卡尼言论的打压。卡尼令人质疑欧 洲决策者将进一步追加刺激举措的预期，他称下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把 英镑的疲势纳入考量。 卡尼的言论令英镑触及两周低位1.2082美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0875 1.0886 -0.10 +0.14 1.0860 美元/日圆 104.19 104.22 -0.03 -13.39 120.30 欧元/日圆 113.35 113.44 -0.08 -13.12 130.47 美元/瑞郎 0.9950 0.9939 +0.11 -0.68 1.0018 英镑/美元 1.2162 1.2186 -0.20 -17.48 1.4738 美元/加元 1.3350 1.3349 +0.01 -3.53 1.3839 美元/离岸人民币 6.7782 6.7732 +0.07 +3.20 6.5680 澳元/美元 0.7696 0.7645 +0.67 +5.79 0.7275 新西兰元/美元 0.7155 0.7162 -0.10 +4.84 0.6825 澳元/日圆 80.170 79.680 +0.61 -8.50 87.620 新西兰元/日圆 74.550 74.640 -0.12 -9.06 81.980 英镑/日圆 126.70 127.00 -0.24 -28.51 177.22 澳元/新西兰元 1.0752 1.0666 +0.81 +0.83 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张涛/李爽/王琛/王颖)