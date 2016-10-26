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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 09:09 BJT

《全球汇市》美元脱离高位，但美联储升息预期仍然提供支撑

美元兑日圆 跌0.1%至104.13日圆，隔夜在美国市场触及约三个月高位104.87日圆
。
    
    英镑 跌0.1%至1.2177美元，受到英国央行总裁卡尼言论的打压。卡尼令人质疑欧
洲决策者将进一步追加刺激举措的预期，他称下周英国央行的议息会议“毫无疑问”将会把
英镑的疲势纳入考量。
    
    卡尼的言论令英镑触及两周低位1.2082美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0875  1.0886  -0.10  +0.14  1.0860
    美元/日圆            104.19  104.22  -0.03 -13.39  120.30
    欧元/日圆         113.35  113.44  -0.08 -13.12  130.47
    美元/瑞郎            0.9950  0.9939  +0.11  -0.68  1.0018
    英镑/美元            1.2162  1.2186  -0.20 -17.48  1.4738
    美元/加元            1.3350  1.3349  +0.01  -3.53  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7782  6.7732  +0.07  +3.20  6.5680
    澳元/美元            0.7696  0.7645  +0.67  +5.79  0.7275
    新西兰元/美元        0.7155  0.7162  -0.10  +4.84  0.6825
    澳元/日圆         80.170  79.680  +0.61  -8.50  87.620
    新西兰元/日圆     74.550  74.640  -0.12  -9.06  81.980
    英镑/日圆         126.70  127.00  -0.24 -28.51  177.22
    澳元/新西兰元     1.0752  1.0666  +0.81  +0.83  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张涛/李爽/王琛/王颖)

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