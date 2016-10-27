专栏节选：韩国、台湾同病相怜--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月27日出版的当期「老谢开讲」专栏) 最近两个月，韩国重量级企业状况频传，先是全球第七大航商韩进海运惊传破产，九月一日韩进海运旗下一艘货轮被禁止入港，造成全球有超过五十万个货柜的货物在海上动弹不得，全球贸易秩序大乱，运价也跟着飙升，亚洲到美国西岸的四十尺货柜报价，原本低于一○○○美元水准，如今一度飙上一七○○美元。

而根据Market Watch的报导，美国食品大厂通用磨坊、食品零售商克罗格、连锁书店巴诺及福特汽车等，至少有十家美国企业因为韩进海运破产，影响出货，被迫调降下半年财报的获利预测，一家韩进海运居然牵动着全球贸易的秩序。

而韩进的破产，也让跌跌不休的海运运价出现转机的走势，最具代表性是波罗的海运价指数，在今年初曾一度惨跌到二九○点，这次韩进破产，BDI指数应声飙升到最高九四一点。而在此之前，杀声震天的全球原物料价格也止跌回升。最具代表性的是煤价，今年煤炭价格创七年新低，中国很多煤业进行重整；但下半年煤价翻转，最近煤价创十八个月新高，韩进破产，意外成了新的转折。

**三星Note7停产，击韩国出口，衰退比台湾还惨**

而继韩进海运破产，震惊全球的是三星手机连环爆事件，三星在十月十一日傍晚正式宣布永久停产Galaxy Note 7，三星采取大动作结束这款对三星带来剧痛的手机，也为一个多月来的爆炸和换机风潮画下句点，这一天三星的股价蒸发了八．○四％，市值少了二○○亿美元。

三星呈报给韩国证交所文件中表示：「顾虑消费者的安全，决定停止销售和生产Galaxy Note 7。」三星全球召回二五○万支Note 7，但换机、退货仍给三星造成很大困扰，而且三星这个危机，出现在少主李在熔进入董事会的敏感时刻。

三星集团是韩国最重要的企业集团，单是三星一家企业即占韩国股市总值的一八％，若把三星所有关系企业加进去，占韩国股市总值四六％。而去年三星手机售出三．二五亿支，高居世界之冠，全球市占率高达二二．七％，去年三星手机部门创造一○○．五兆韩元营收，约占三星整体营收的四五％；而去年三星营收超过二○○兆韩元，约占韩国国民生产毛额（ＧＤＰ）一三％，这次三星出了状况，当然重创韩国经济。

把韩国市值前十大企业排行榜摊开来看，一家三星市值就达二千亿美元以上，这是韩国首屈一指的超大企业，即使在全球企业排行榜，三星也跻身全球前二十大企业，三星的重要性不言可喻。这次三星Note 7在连环爆后停产，除了首当其冲影响韩国经济，Note 7停产成就了苹果iPhone 7，也造成全球手机产业一次大洗牌效应。

本来三星提前推出新机，是准备在iPhone 7推出之前先抢占市场，今年里约奥运期间，三星就率先推出奥运专用款手机，每一位奥运选手都有三星奥运专款手机，三星今年行销战也卯足全力，这也是在苹果发表新机之后，大家看淡iPhone 7的原因之一。没想到三星自砸饭碗，Note 7爆炸意外让iPhone 7得利，台湾的苹果供应链，也意外沾光。

三星爆炸事件也影响原来在Android平台的手机，中国的华为、欧珀、ＶＩＶＯ、中兴通讯、联想等趁隙而入，且Google此时与ＨＴＣ结盟推新手机，三星爆炸事件，可能冲击着全球智慧手机新生态，而华为可能是Android最大受益者。

Note 7停产还对韩国的出口带来重大冲击，今年韩国出口不振，出口创下连十九个月衰退的纪录，今年八月，韩国靠着Note 7手机出口的优势一度出现二六％的正成长，但是三星手机爆炸，让韩国九月出口出现五．九％负成长，今年前三季韩国出口衰退八．八％，情况比台湾还恶劣。

**劳资谈判破裂，罢工停产，汽车、钢铁、航运都出现亏损危机**

除了韩进破产，三星Note 7出事，韩国最大汽车厂现代汽车因为劳资谈判破裂，现代汽车在九月二十六日宣布全国大罢工，现代汽车韩国三大生产基地全部停产，再加上在中国与经销商纠纷频传，现代汽车获利急转直下，二○一五年现代汽车净利六．五兆韩元，比前一年度下滑一五％，这是一○年以来新低。

一三年日相安倍让日圆贬值，日圆贬加上Toyota竞争力，现代汽车营运出现颓势，此后三年现代汽车市占持续衰退，营业利益也急转直下，现代汽车股价也从二十六．四五万韩元下杀到十三．八万韩元。今年日圆一度升破一○○兑一美元关卡，本来是现代汽车反败追击的机会，但在中国出了问题，现又面临史上最大罢工，眼前压力仍然没有纾解。

另一个是全球第五大钢铁厂浦项，去年度惊传亏损，全球钢企陷入空前不景气泥淖，浦项也难摆脱冲击，浦项钢铁股价从近五年最高的四十二．四万韩元下滑到二十四．九万韩元。

釜山是韩国首尔之后的第二大城市，过去韩国的造船、汽车、钢铁、航运等重量级产业都集中在此，这次韩进声请重整，浦项出现亏损，现代汽车罢工，都对釜山经济带来重大影响，而这次三星等韩国企业一连串出状况，会不会是韩国一九九七年浴火重生后，另一个经济的转捩点？

九七年的亚洲金融风暴，除了重创南亚国家经济，韩国是东北亚受到最大冲击的国家，九七年的亚洲金融风暴，韩国的三十一家大财团，有十六家破产倒闭，韩元从八七四兑一美元一口气跌到二○○○兑一美元，在财政陷入困窘中，韩国向国际货币基金贷款救急，冲击最大的是韩国ＧＤＰ总量从九七年的五六九四．八五亿美元急降到三七六四．八二亿美元，韩国的ＧＤＰ总量一年掉了三二．八四％。

但是亚洲金融风暴让韩国大破大立，韩元跌到谷底，美资大规模撤返，韩国银行破产后重组，大财团洗心革面重新出发，三星、现代集团扮演要角，起亚与现代汽车合并，此后在金大中、李明博等总统励精图治之下，韩国不仅是亚洲的大国，也跻身全世界强国之列。

如果以二○○○年为分水岭，韩国到二○○○年ＧＤＰ总量爬升到五六一六‧三三亿美元，到了一○年韩国经济总量突破一兆美元，一五年韩国ＧＤＰ总量达一．三八兆美元，韩国ＧＤＰ在过去十五年成长一四五．七％；同一时间，台湾ＧＤＰ总量从三三一四．五二亿美元爬升到五二三五．六七亿美元，只成长了五七．九六％，韩国各项经济表现都在台湾之上，不过，今年韩国与台湾可能都面临同样的挑战。

**韩国朴槿惠仅二成五给正面评价，台湾小英也面临民意考验、经济挑战**

台湾与韩国在很多层面都很相近，例如，当下都是女性领导人当家，韩国朴槿惠一九五二年出生，今年六十四岁，她在二○一三年成为韩国大统领，今年她的任期过半，台湾则选出第一位女总统蔡英文，她们都共同面对经济挑战。韩国盖洛普十月十八日到二十日进行民调，仅二五％的韩国人给朴槿惠正面评价，负面评价的逾六四％，其中又以「缺乏与人民沟通」及「经济政策失当」名列前茅；而台湾蔡英文总统挟着超高民意当选总统，但上任迄今，民调持续滑落，这两位女性领导人似乎面临相同命运的考验与挑战。

二是韩国与台湾的资本市场都出现一枝独秀现象，目前三星市值逾二千亿美元以上，但第二大的现代汽车市值大约三百亿美元，最大市值企业与第二大市值企业差距极大。同样情况也出现在台湾，目前台湾最大市值企业台积电，市值超越一千六百亿美元，与美国英特尔市值已十分接近，但第二大市值的鸿海大约四百亿美元，这种一枝独秀现象，台湾与韩国资本市场也很近似。

三是中国因素影响台湾与韩国甚巨，中国市场庞大，韩国企业大举西进，投资规模甚至超过日本，韩国企业投资中国每年都出现三○％的成长，韩国汽车、电子零组件，甚至半导体都在中国设立生产基地，甚至是韩国的爱茉莉太平洋的化妆品都打通中国市场，根据韩国官方公布，单是在山东省投资的韩国企业高达八五八六家，占全外商投资二四．二％，为了引进半导体产业，中国特别为三星在西安开辟半导体生产基地。

**中国迎头赶上，全力冲刺半导体产业，冲击记忆体双雄三星、海力士**

但是韩国把鸡蛋放在中国的篮子里，风险也跟着升高，例如，中国本土汽车产业崛起，一五年中国汽车销售成长五％，但现代汽车在中国销售却减少五％，今年现代汽车在中国销售减少两成以上，中国的长安汽车、长城汽车逐渐抢占市场；而手机市场也同样风云变色，一三年三星是中国智慧型手机龙头，一四年已输给小米，到了一五年华为赶上，三星已掉到第五，三星遭遇中国本土手机品牌追击，迅速被夺走了市占率。

去年号称「后小米」的中国新兴手机品牌的欧珀抢到第四，VIVO抢到第五，这两个手机新锐品牌，抢走小米，也抢走三星的市场，今年Note 7停产更给了中国本土手机厂大机会，中国品牌手机厂将进一步削弱三星手机的市占率，这些年华为等中国手机厂崛起，已把原本盘踞在全球第三大的LG手机挤到角落。

今年中国全力投资半导体，野村证券最近公布今年中国IC产业总产值将达一五一九亿美元，年成长二三％，已较一○年成长一．八倍。中国国家政策全力支持，除了冲击台湾IC设计产业，下一步可能让盘踞DRAM（动态随机存取记忆体）王座很久的韩国吃到苦头，因为中国挟着大市场，很可能成为全球最大记忆体生产基地，这也将大大冲击三星及海力士。

除了电子、汽车，近年中国在石化、玻璃、氧化铝、钢铁、水泥、煤炭、造船、航运等产能过剩产业的调整，也冲击韩国经济。这次韩进破产只是冰山一角，从九七年以来，韩国企业一向以高杠杆进行扩张，韩国政府外债比重高，企业负债比也高，当全球贸易总量萎缩，这些年产能过剩产业出现的杀戮，就会让体质脆弱、财务不健全的企业倒闭，韩国的韩进、大宇、现代三大航商都有同样状况，韩进破产，只是冰山一角。

这次韩进破产，大韩航空、国营的韩国产业银行都受冲击，大韩航空是韩进最大股东，这次同意贷款六○○亿韩元帮助韩进海运卸货，韩国产业银行也宣布提供五○○亿韩元贷款。往下看，韩国这一轮的经济压力不会输给台湾！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。